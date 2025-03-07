Новости часа: дом по программе реновации построят в Бирюлеве Восточном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Бирюлево Восточное по программе реновации построят жилой дом площадью 17 тысяч квадратных метров, сообщила Москомархитектура.

Сервисы кикшеринга в Москве увеличат число консультантов по безопасности и запустят бота для жалоб, рассказала пресс-службы сервисов.

Парковка на ВДНХ будет бесплатной для женщин 8 марта, сообщила пресс-служба комплекса.

