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Новости

07 марта, 21:30

Город

Новости часа: дом по программе реновации построят в Бирюлеве Восточном

Новости часа: дом по программе реновации построят в Бирюлеве Восточном

ВАО стал лидером по количеству храмов, построенных в рамках программы правительства Москвы

Тюльпаны расцвели в "Аптекарском огороде" на 2 месяца раньше срока

Новости часа: дом по реновации появится на Касимовской улице в Москве

"Мой район. Новости": в Москве отреставрируют дом № 38 на Фрунзенской набережной

Фестиваль "Игрокон" пройдет в Москве с 7 по 9 марта

Новости часа: мэр Москвы наградил женщин-врачей и учителей в преддверии 8 Марта

Новости часа: город выделил гранты в сфере лечения онкозаболеваний у детей

Праздничные акции к 8 Марта пройдут на ВДНХ

"Мой район. Новости": ажиотажный спрос на цветы зафиксировали в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Бирюлево Восточное по программе реновации построят жилой дом площадью 17 тысяч квадратных метров, сообщила Москомархитектура.

Сервисы кикшеринга в Москве увеличат число консультантов по безопасности и запустят бота для жалоб, рассказала пресс-службы сервисов.

Парковка на ВДНХ будет бесплатной для женщин 8 марта, сообщила пресс-служба комплекса.

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