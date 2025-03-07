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07 марта, 18:30

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Фестиваль "Игрокон" пройдет в Москве с 7 по 9 марта

Фестиваль "Игрокон" пройдет в Москве с 7 по 9 марта

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В "Крокус Экспо" стартовал крупнейший в России фестиваль "Игрокон". Для его гостей организаторы приготовили более 1 000 игр. Кроме того, перед участниками выступят более 100 артистов, с которыми можно будет сделать фотографии на протяжении всего фестиваля.

В программе на 7 марта запланированы встреча с блогером и телеведущим Даней Крастером, розыгрыш призов и турниры среди профессиональных игроков, а 8 марта пройдет мастер-класс от комикс-проекта "Обитель золотого дракона" и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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