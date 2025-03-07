Жилые дома и магазины появятся на месте бывших промзон Аэропорт и Черемушки

Две бывшие промзоны в районах Аэропорт и Черемушки превратятся в современные жилые районы. В скором времени там построят жилые дома, откроют магазины и кафе. Застройка промзон стала возможной благодаря программе комплексного развития территорий.

Кроме того, в программу застройки включена часть улицы Степана Супруна, где на месте ветхих гаражей появится новостройка площадью почти 18 тысяч квадратных метров с подземным паркингом, кафе и ресторанами.

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