В Москве подготовили более 400 мероприятий к 8 Марта

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В столице пройдет свыше 400 мероприятий, приуроченных к празднованию 8 Марта. Москвичей и гостей города пригласили на экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы, цветочные забеги и весенний фестиваль.

В библиотеке № 122 проведут мастер-класс по созданию бумажных цветов и выступление молодых музыкантов, а в библиотеке № 240 представят выставку "Космическая весна" и обзор новинок научно-популярной литературы.