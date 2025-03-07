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07 марта, 07:45

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В Москве проверили более 150 тысяч приборов учета воды

В Москве проверили более 150 тысяч приборов учета воды

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В Москве подвели итоги работы сервиса "Проверка счетчиков воды", запущенного осенью 2023 года на портале mos.ru. За это время выполнено почти 130 тысяч заявок москвичей, проверено более 150 тысяч приборов учета холодной и горячей воды, а также заменено свыше 12 тысяч устаревших или неисправных счетчиков.

Все работы проводятся квалифицированными и аккредитованными специалистами. Сервис помогает горожанам убедиться в правильности показаний приборов и избежать переплат за жилищно-коммунальные услуги. Пользователи отмечают удобство подачи заявок, подробные инструкции и возможность общения с оператором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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