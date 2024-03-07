Новости часа: аудиопоздравления от звезд РФ будут звучать в транспорте Москвы 8 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Звуковые поздравления от российских звезд будут звучать в транспорте Москвы 8 марта. Это информация столичного Дептранса.

Столичные экоцентры планируют провести более 30 мероприятий в честь масленицы, уточнили в городском департаменте природопользования.

С начала 2024 года в ТиНАО Москвы ввели более 146 тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.