Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта.

На домах-книжках на Новом Арбате в честь праздника 8 Марта стали показывать яркую иллюминацию. Ее можно увидеть вечером.



По словам аналитиков, букет цветов к 8 Марта обойдется в среднем на 15-20% дороже, чем в прошлом году. Причиной тому рост оптовых цен, логистики и увеличение спроса.

Также в 2024 году на станциях столичного велопроката на 3 тысячи электровелосипедов станет больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.