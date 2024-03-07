Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта

"Мой район. Новости": устаревшие газопроводы реконструируют на Беговой улице

Около 10 тысяч цветов можно увидеть на выставке в "Аптекарском огороде"

Праздничные мероприятия подготовили на культурных площадках Москвы с 8 по 10 марта

Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова более чем на 80% – Собянин

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Новости часа: около 50 млн рублей сэкономили пассажиры столичного транспорта за зиму

"Мой район. Новости": работы по строительству станции "Новаторская" выполнены на 80%

Новости часа: Собянин рассказал, как портал поставщиков 11 лет помогает предпринимателям

Собянин назвал автодороги, которые построят в Москве до конца 2026 года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта.

На домах-книжках на Новом Арбате в честь праздника 8 Марта стали показывать яркую иллюминацию. Ее можно увидеть вечером.

По словам аналитиков, букет цветов к 8 Марта обойдется в среднем на 15-20% дороже, чем в прошлом году. Причиной тому рост оптовых цен, логистики и увеличение спроса.

Также в 2024 году на станциях столичного велопроката на 3 тысячи электровелосипедов станет больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика