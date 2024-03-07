07 марта, 21:00Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта.
На домах-книжках на Новом Арбате в честь праздника 8 Марта стали показывать яркую иллюминацию. Ее можно увидеть вечером.
По словам аналитиков, букет цветов к 8 Марта обойдется в среднем на 15-20% дороже, чем в прошлом году. Причиной тому рост оптовых цен, логистики и увеличение спроса.
Также в 2024 году на станциях столичного велопроката на 3 тысячи электровелосипедов станет больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.