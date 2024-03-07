График работы столичных больниц изменится с 8 по 10 марта

График работы и взрослых, и детских поликлиник изменится с 8 по 10 марта. Взрослые поликлиники будут открыты 8 и 10 марта с 09:00 и до 16:00, а 9 марта – с 09:00 до 18:00. Детские поликлиники будут открыты 9 марта с 09:00 до 15:00, а травматологические отделения в них с 08:00 до 22:00.

Однако круглосуточные травматологические пункты будут работать в обычном круглосуточном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.