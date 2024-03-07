Дептранс рассказал о дорожной ситуации в столице 7 марта

Дептранс Москвы рекомендует пользоваться городским транспортом из-за увеличения числа автомобилей в связи с праздничными выходными. По данным Дептранса, на движение влияют короткий рабочий день, мелкие аварии, а также ремонтные работы на дороге.

Интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе Рижской эстакады, на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, а также на Ленинградском шоссе в районе моста Победы по направлению в центр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.