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07 марта, 13:15

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График работы в столичных центрах госуслуг изменится с 8 по 10 марта

График работы в столичных центрах госуслуг изменится с 8 по 10 марта

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В праздничные выходные, с 8 по 10 марта, социальные учреждения столицы перейдут на особый график работы. Прежний график работы сохранят центры московского долголетия, молочно-раздаточные пункты, ветеринарные клиники.

Отмечается, что МФЦ не будут принимать клиентов только 8 марта, а 9 и 10 марта они начнут работать по обычному графику. Кроме того, график работы сотрудников ведомств, которые ведут прием на территории центра госуслуг, может отличаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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