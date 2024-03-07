Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 12:45

Город

Более 300 км дорог создадут в Москве к концу 2026 года

Более 300 км дорог создадут в Москве к концу 2026 года

Собянин рассказал о строительстве станции "Новаторская" Троицкой линии метро

График работы социальных учреждений Москвы изменится с 8 по 10 марта

"Актуальный репортаж": как работает система освещения столицы

Парки Москвы подготовили праздничную программу 8–10 марта

Более 300 км дорог построят в столице за три года

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Около 350 тыс москвичей получат жилье по программе реновации к 2027 году

Единую сеть велосипедных дорог создадут в столице

В необычных московских отелях рассказали об особенностях сервиса и ценах

Более 300 километров дорог построят в Москве за три года. Среди них – Южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД, трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также дорога Мамыри – Пенино – Шарапово, которая станет будущим дублером Калужского шоссе. Цель строительства – создать дороги, при помощи которых можно будет проехать между соседними районами и не использовать для этого центральные столичные трассы.

Строительство каких еще дорог запланировано на ближайшее время? Подробнее о том, какие магистрали строят в столице и когда они откроются, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительстводорогивидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика