Более 300 км дорог создадут в Москве к концу 2026 года

Более 300 километров дорог построят в Москве за три года. Среди них – Южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД, трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также дорога Мамыри – Пенино – Шарапово, которая станет будущим дублером Калужского шоссе. Цель строительства – создать дороги, при помощи которых можно будет проехать между соседними районами и не использовать для этого центральные столичные трассы.

Строительство каких еще дорог запланировано на ближайшее время? Подробнее о том, какие магистрали строят в столице и когда они откроются, – в эфире телеканала Москва 24.