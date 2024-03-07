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07 марта, 12:15

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График работы социальных учреждений Москвы изменится с 8 по 10 марта

График работы социальных учреждений Москвы изменится с 8 по 10 марта

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В праздничные выходные, с 8 по 10 марта, социальные учреждения столицы перейдут на особый график работы. Прежний график работы сохранят центры московского долголетия, молочно-раздаточные пункты, ветеринарные клиники.

Отмечается, что МФЦ и ЗАГСы не будут принимать клиентов только 8 марта. Также 8 марта станет выходным для всех отделений почты России, кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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