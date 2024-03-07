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07 марта, 11:45

Город

Более 300 км дорог построят в столице за три года

Более 300 км дорог построят в столице за три года

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Более 300 километров дорог построят в Москве за три года. Среди них – Южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД, трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также дорога Мамыри – Пенино – Шарапово, которая станет будущим дублером Калужского шоссе.

Строительство каких еще дорог запланировано на ближайшее время? Подробнее о том, какие магистрали строят в Москве и когда они откроются, – в эфире телеканала Москва 24.

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