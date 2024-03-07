07 марта, 08:30Город
В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 7 марта
В четверг, 7 марта, вечерний разъезд из-за короткого рабочего дня начнется на час раньше – около 16:00. Столичный Дептранс рекомендует автомобилистам отдать предпочтение общественному транспорту.
Вечерний трафик прогнозируют на уровне 6–7 баллов. Затруднения возможны в центре города, около крупных ТЦ, кафе и цветочных рынков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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