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Новости

07 марта, 08:30

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В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 7 марта

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 7 марта

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В четверг, 7 марта, вечерний разъезд из-за короткого рабочего дня начнется на час раньше – около 16:00. Столичный Дептранс рекомендует автомобилистам отдать предпочтение общественному транспорту.

Вечерний трафик прогнозируют на уровне 6–7 баллов. Затруднения возможны в центре города, около крупных ТЦ, кафе и цветочных рынков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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