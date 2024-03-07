07 марта, 07:15Город
График работы почтовых отделений и центров госуслуг изменится в длинные выходные
В пятницу, 8 марта, в Москве будут работать только круглосуточные отделения почты. В праздник почтальоны не будут разносить отправления и периодические издания.
Также в Международный женский день не будут работать офисы "Мои документы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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