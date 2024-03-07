График работы почтовых отделений и центров госуслуг изменится в длинные выходные

В пятницу, 8 марта, в Москве будут работать только круглосуточные отделения почты. В праздник почтальоны не будут разносить отправления и периодические издания.

Также в Международный женский день не будут работать офисы "Мои документы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.