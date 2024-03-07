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Новости

Новости

07 марта, 07:15

Город

График работы почтовых отделений и центров госуслуг изменится в длинные выходные

График работы почтовых отделений и центров госуслуг изменится в длинные выходные

Более 120 пешеходных переходов обустроили в центре Москвы за пять лет

Большие очереди на Рижском рынке заметили утром 7 марта в преддверии праздника

"Мой район. Новости": в клинической больнице № 13 появился робот-хирург

Премьера шоу "Матрешка" состоится в Московском цирке Никулина 7 марта

Москвичам рассказали, сколько стоят цветы на Рижском рынке перед 8 Марта

Москвичам рассказали о стоимости цветов на Рижском рынке перед 8 Марта

"Мой район. Новости": в Москве усилили контроль качества воды

Новости часа: Сергей Собянин наградил заслуженных москвичек в преддверии 8 Марта

На выставке "Россия" на ВДНХ проходят танцевальные флешмобы

В пятницу, 8 марта, в Москве будут работать только круглосуточные отделения почты. В праздник почтальоны не будут разносить отправления и периодические издания.

Также в Международный женский день не будут работать офисы "Мои документы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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