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В Москве обновят 11 набережных в 2023 году

В Москве обновят 11 набережных в 2023 году

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В 2023 году в столице отремонтируют 11 набережных. На каждой запланировали работу со швами гранитной облицовки. Всего обновят более 190 тысяч погонных метров. Такие мероприятия проводят раз в пять лет, они необходимы для безопасности, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

В списке – Пречистенская, Крутицкая, Раушская, Нагатинская и другие набережные. Ремонт начнут с очистки камня, которую проводят с помощью песка. Затем начинается так называемая расшивка – швы между плитами освобождают от старого наполнителя и заполняют новым материалом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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