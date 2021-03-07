Ажиотаж образовался на Рижском цветочном рынке в преддверии 8 Марта

Очереди образовались к цветочным киоскам на Рижском рынке – мужчины готовятся к Международному женскому дню.

Покупают преимущественно тюльпаны и розы, иногда добавляют лилии и орхидеи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

