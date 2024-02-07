Около 17% площади Москвы в пределах МКАД приходится на промзоны

Московские промзоны являются важнейшим резервом для развития города. На них суммарно приходится около 17% площади города в пределах МКАД.

На данный момент почти четверть всей новой недвижимости города возводят именно на этих территориях. В итоге заброшенные предприятия и промзоны превращаются в современные районы.

Самый масштабный в Европе проект преображения реализуют в промзоне Южный порт. О том, как меняется это пространство, – в эфире телеканала Москва 24.