В Дептрансе Москвы предупредили о локальных затруднениях в центре города, на ТТК и МКАД

В Дептрансе Москвы предупредили водителей о возможных локальных затруднениях в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Снег в среду, 7 февраля, по прогнозам синоптиков, будет идти весь день.

Вечерний трафик составит 6–7 баллов. Затруднено движение на дорогах, где идет ремонт, – это Волгоградский проспект, 14-й и 32-й километры МКАД.

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