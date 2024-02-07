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07 февраля, 08:30

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В Дептрансе Москвы предупредили о локальных затруднениях в центре города, на ТТК и МКАД

В Дептрансе Москвы предупредили о локальных затруднениях в центре города, на ТТК и МКАД

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В Дептрансе Москвы предупредили водителей о возможных локальных затруднениях в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Снег в среду, 7 февраля, по прогнозам синоптиков, будет идти весь день.

Вечерний трафик составит 6–7 баллов. Затруднено движение на дорогах, где идет ремонт, – это Волгоградский проспект, 14-й и 32-й километры МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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