Москвичам показали, как аварийные бригады работают во время снегопада

Вечером 6 февраля в столице начались обильные снегопады. Из-за них аварийные бригады дежурят круглосуточно. По мере выпадения осадков коммунальная техника расчищает дороги и магистрали, а затем обрабатывает их противогололедной смесью. Также бригады вручную расчищают тротуары и подходы к остановкам, станциям метро, МЦК, школам и больницам.

В ожидании похолодания коммунальщики скорректировали работу систем отопления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.