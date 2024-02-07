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07 февраля, 07:15

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Москвичам показали, как аварийные бригады работают во время снегопада

Москвичам показали, как аварийные бригады работают во время снегопада

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Вечером 6 февраля в столице начались обильные снегопады. Из-за них аварийные бригады дежурят круглосуточно. По мере выпадения осадков коммунальная техника расчищает дороги и магистрали, а затем обрабатывает их противогололедной смесью. Также бригады вручную расчищают тротуары и подходы к остановкам, станциям метро, МЦК, школам и больницам.

В ожидании похолодания коммунальщики скорректировали работу систем отопления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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