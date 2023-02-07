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Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал о процессе реабилитации столичных прудов

Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал о процессе реабилитации столичных прудов

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В телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы рассказали о процессе реабилитации столичных прудов. На первом этапе проводится детальное обследование: оценивается состояние дна и береговой линии. Дальше специалисты начинают очистку от ила и лишнего грунта. Такие работы ведутся и зимой.

За прошлый год в Москве привели в порядок 15 водоемов. Из них вытащили примерно 10 тысяч грузовиков с илом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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