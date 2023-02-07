Сотни светофоров установили и обновили в Москве в 2022 году

Сотни светофоров установили и обновили в столице в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Улицы становятся более безопасными для всех участников движения благодаря светофорам. Новое оборудование обычно ставят в аварийных местах, на участках с интенсивным трафиком, а также возле школ, больниц и других общественных пространств. В этом вопросе всегда прислушиваются к мнению жителей.

Чтобы установить новый светофор или изменить режим работы устройства, можно обратиться в электронную приемную ЦОДД, на единый транспортный портал в раздел "Обратная связь", а также в официальное сообщество "Московские дороги".

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