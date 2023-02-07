Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о предстоящей реконструкции 11 прудов в Москве. По его словам, специалисты регулярно проверяют водоемы и при необходимости принимают решение о реконструкции.

В 2023 году приведут в порядок Алтуфьевский, Бeхтеревские и Лианoзовские пруды, а также комплекс водоемов в Лефoртовском пaрке. Специалисты очистят дно от иловых отложений, отремонтируют береговые укрепления и сделают гидроизоляцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.