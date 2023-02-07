Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Город

Бирюков рассказал о предстоящей реконструкции 11 прудов в Москве

Бирюков рассказал о предстоящей реконструкции 11 прудов в Москве

Второй штаб по сбору гуманитарной помощи организовали в центре Москвы

Новости часа: землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 87 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": плотный поток автомобилей образовался на ТТК

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова в Москве

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о предстоящей реконструкции 11 прудов в Москве. По его словам, специалисты регулярно проверяют водоемы и при необходимости принимают решение о реконструкции.

В 2023 году приведут в порядок Алтуфьевский, Бeхтеревские и Лианoзовские пруды, а также комплекс водоемов в Лефoртовском пaрке. Специалисты очистят дно от иловых отложений, отремонтируют береговые укрепления и сделают гидроизоляцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика