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В Москве завершили реорганизацию части бывшей промышленной зоны Братцево

В Москве завершили реорганизацию части бывшей промышленной зоны Братцево

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В столице завершили реорганизацию части бывшей промышленной зоны Братцево. Раньше на этом месте располагался завод строительных конструкций. Теперь там жилой район с развитой инфраструктурой вокруг и благоустроенной территорией.

Шесть новостроек уже заселены, седьмую ввели в эксплуатацию. Кроме того, в этой квартале открыли технопарк, торговую галерею с предприятиями сферы услуг, а также благоустроили Головинский канал с набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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