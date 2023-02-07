В Москве завершили реорганизацию части бывшей промышленной зоны Братцево

В столице завершили реорганизацию части бывшей промышленной зоны Братцево. Раньше на этом месте располагался завод строительных конструкций. Теперь там жилой район с развитой инфраструктурой вокруг и благоустроенной территорией.

Шесть новостроек уже заселены, седьмую ввели в эксплуатацию. Кроме того, в этой квартале открыли технопарк, торговую галерею с предприятиями сферы услуг, а также благоустроили Головинский канал с набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.