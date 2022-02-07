Плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД. Плотный трафик фиксируется на Волоколамском шоссе при движении в сторону центра.

Затор формируется у метро "Сокол" после аварии в правом ряду при выезде из тоннеля. На внешней стороне МКАД на севере из-за аварии в районе Путилково закрыты для движения средний и правый ряд. От Ленинградского до Новорижского шоссе можно доехать за 20 минут. Средняя скорость движения на данном участке не превышает 40 километров в час.

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