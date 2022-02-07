"Утро": ЦОДД оценивает трафик на дорогах Москвы в 4 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 4 балла. При движении в сторону центра на Дмитровском шоссе трудно проехать от метро "Верхние Лихоборы" до улицы Всеволода Вишневского. Скорость потока не превышает 20 километров в час, а длина затора на данном участке достигла 5 километров.

На внешней стороне МКАД от Путилковского до Новорижского шоссе трудно проехать из-за дорожно-ремонтных работ в левом ряду. На преодоление этого отрезка нужно потратить около 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.