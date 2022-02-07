В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

По данным ЦОДД, трафик на столичных дорогах оценивается в 3 балла. Медленно едет в направлении центра Люблинская улица. 23 километра в час – средняя скорость движения на участке от парка Шкулева до Волгоградского проспекта. Около 30 минут придется добираться до центра.

На внутренней стороне МКАД на юге из-за ДТП в правом ряду много машин скопилось на участке от Липецкой улицы до метро "Лесопарковая". На преодоление этого отрезка нужно потратить около 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.