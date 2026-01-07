07 января, 21:15Город
Патрули ЦОДД начали дежурство у популярных локаций в центре Москвы
Патрули ЦОДД контролируют ситуацию у популярных локаций в центре Москвы и контролируют ситуацию на перекрестках, где скапливается много пешеходов.
По сообщениям очевидцев, в районе Большого театра сейчас многолюдно. Несмотря на позднее время, на Театральной площади отмечается много гулящих.
Праздничная локация перед театром пользуется большой популярностью – люди приходят, чтобы сделать фото на фоне новогодних инсталляций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
