Патрули ЦОДД начали дежурство у популярных локаций в центре Москвы

Патрули ЦОДД контролируют ситуацию у популярных локаций в центре Москвы и контролируют ситуацию на перекрестках, где скапливается много пешеходов.

По сообщениям очевидцев, в районе Большого театра сейчас многолюдно. Несмотря на позднее время, на Театральной площади отмечается много гулящих.

Праздничная локация перед театром пользуется большой популярностью – люди приходят, чтобы сделать фото на фоне новогодних инсталляций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

