07 января, 17:30Город
Москвичей пригласили на "Фабрику подарков" на Болотной площади
Одной из самых популярных новогодних локаций Москвы стала "Фабрика подарков" на Болотной площади.
Чтобы получить подарок, нужно его загадать, а затем отправить его по пневмопочте. При этом можно прийти на "фабрику" со своим подарком, где его платно упакуют.
Кроме того, здесь же можно приобрести товары от местных брендов, а также посетить каток с фудкортом. Подробнее об этой и других площадках проекта "Зима в Москве" – в эфире телеканала Москва 24.