07 января, 17:30

Город

Москвичей пригласили на "Фабрику подарков" на Болотной площади

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Более 600 тысяч специалистов ежедневно обеспечивают работу городских служб Москвы

Одной из самых популярных новогодних локаций стала "Фабрика подарков" на Болотной площади

Новый дублер Алтуфьевского шоссе соединил районы Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное

Собянин: более 600 тыс специалистов ежедневно обеспечивают жизнедеятельность Москвы

В районе Марьино спуск с самодельной горки привел к серьезным травмам

"Новости дня": Москва видна из космоса благодаря яркой иллюминации

Несколько домов в Московском остались без горячей воды и отопления

Одной из самых популярных новогодних локаций Москвы стала "Фабрика подарков" на Болотной площади.

Чтобы получить подарок, нужно его загадать, а затем отправить его по пневмопочте. При этом можно прийти на "фабрику" со своим подарком, где его платно упакуют.

Кроме того, здесь же можно приобрести товары от местных брендов, а также посетить каток с фудкортом. Подробнее об этой и других площадках проекта "Зима в Москве" – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
городвидеоМаксим ШаманинЕлена Поляница

