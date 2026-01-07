Москвичей пригласили на "Фабрику подарков" на Болотной площади

Одной из самых популярных новогодних локаций Москвы стала "Фабрика подарков" на Болотной площади.

Чтобы получить подарок, нужно его загадать, а затем отправить его по пневмопочте. При этом можно прийти на "фабрику" со своим подарком, где его платно упакуют.

Кроме того, здесь же можно приобрести товары от местных брендов, а также посетить каток с фудкортом. Подробнее об этой и других площадках проекта "Зима в Москве" – в эфире телеканала Москва 24.

