Световая инсталляция на Манежной площади оживает по вечерам

По вечерам Манежная площадь в Москве оживает благодаря масштабной световой инсталляции. Праздничная подсветка украшает фасад здания и собирает у Манежа огромное количество зрителей.

Представление включает в себя арочный вокзал, светящиеся облака и арт-объекты в виде гигантских ватных игрушек. Оно создает атмосферу ретро-праздника, сочетая мотивы винтажных открыток с современными световыми решениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.