Лекция-экскурсия о персонажной анимации прошла в ДК "Кристалл"

В Доме культуры "Кристалл" прошла лекция-экскурсия, посвященная искусству персонажной анимации и дизайну героев.

Посетители погрузились в историю возникновения персонажа, познакомились с различными типами образов и смогли увидеть на выставке воплощение каждого из них вживую.

Кроме того, данный проект стал первым, в котором была представлена вся история художников мировых, которые создавали или создают дизайнерские игрушки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.