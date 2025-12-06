Форма поиска по сайту

06 декабря, 19:15

Город

Новости Москвы: школу с пристройкой возводят на Олонецкой улице

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 7 декабря

Собянин: московскому центру "Профессии будущего" исполнилось 2 года

Почти 20 новых храмов появилось на юго-западе Москвы в рамках "Программы 200"

Московскому каршерингу этой осенью исполнилось 10 лет

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся в Москве

В Москве завершили разработку грунта котлована станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро

Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

Благоустройство Коробовского лесопарка стартовало в Москве

"Москвариум" показал кадры с Дед Морозом в аквариуме

На Олонецкой улице возводят школу с пристройкой. Рабочие уже приступили к отделке фасадов. Здание рассчитано на 1 100 учеников. В современных корпусах будут комфортные учебные кабинеты, спортзалы и зоны отдыха. Как ранее отметил Сергей Собянин, объемы реконструкции школ будут только наращивать. Ежегодно собираются вводить больше 120 современных заведений.

Через Дмитровское шоссе и пути МЦД-1 строят пешеходный переход. Через шоссе уже перекинули каркас. Позже такой же установят через железную дорогу. Переход протянется больше чем на 190 метров и будет иметь три башни-опоры. Их оборудуют лестничными сходами, спусками для колясок и лифтами для маломобильных пассажиров.

Здание Центрального телеграфа на Тверской улице начали освобождать от строительных лесов. Сейчас оно находится на реставрации. Фасадам возвращают исторический облик образца 1927 года. Реставраторы приведут в порядок оригинальные элементы: решетки, глобус, часы и колокол. На крыше оборудуют смотровую площадку, а внутренний двор впервые сделают открытым.

городобразованиестроительствотранспортвидео

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

