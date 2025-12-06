Москва в 20-й раз возглавила национальный рейтинг прозрачности закупок. Этого добились благодаря внедрению передовых цифровых технологий и полной стандартизации процедур.

Город активно привлекает малый и средний бизнес, создавая здоровую конкуренцию. Такая система позволяет максимально эффективно расходовать бюджетные средства, а городские службы получают качественные товары и услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.