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06 декабря, 18:00

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Два детских сада достроят в ТиНАО в 2025 году

Два детских сада достроят в ТиНАО в 2025 году

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Еще два детских сада достроят в Щербинке, ТиНАО, в 2025 году. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, туда смогут ходить 550 малышей.

Детсад, который возводят в Любучанском переулке, готов уже более чем на 80%. В трехэтажном здании идет монтаж инженерных систем и чистовая отделка. Готовность дошкольного учреждения на Алхимовской улице – свыше 70%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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