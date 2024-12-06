06 декабря, 18:00Город
Два детских сада достроят в ТиНАО в 2025 году
Еще два детских сада достроят в Щербинке, ТиНАО, в 2025 году. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, туда смогут ходить 550 малышей.
Детсад, который возводят в Любучанском переулке, готов уже более чем на 80%. В трехэтажном здании идет монтаж инженерных систем и чистовая отделка. Готовность дошкольного учреждения на Алхимовской улице – свыше 70%.
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