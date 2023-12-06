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Новости

06 декабря, 20:00

Город

Новости часа: 3 тыс врачей московских поликлиник повысили квалификацию

Новости часа: 3 тыс врачей московских поликлиник повысили квалификацию

Интерактивная выставка о любви открылась на "Винзаводе"

Аллею Славы открыли на ВДНХ

Первые тренировки прошли в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе

Работы по уборке снега с крыш домов в Москве продлятся еще несколько дней

"Жизнь в большом городе": реставрация

Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Памятную доску с героями комедии "Горе от ума" Грибоедова открыли в Москве

В Отрадном закрыли стихийную горку для катания

Крытый теннисный центр достроили в Тушине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей общей практики. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Благоустройство 8 наукоградов в Подмосковье проведут в ближайшие два года, заявили власти.

Расписание поездов МЦД-1, Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 13 по 30 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

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городмедицинаблагоустройствотранспортвидеоРоман Карлов
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