Новости часа: 3 тыс врачей московских поликлиник повысили квалификацию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей общей практики. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Благоустройство 8 наукоградов в Подмосковье проведут в ближайшие два года, заявили власти.

Расписание поездов МЦД-1, Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 13 по 30 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.