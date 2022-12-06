Новости часа: в Свиблове завершили строительство детско-взрослой поликлиники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство детско-взрослой поликлиники в Свиблове завершено. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

Тела еще двух человек извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Нижневартовске. Об этом рассказали местные власти.

В Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских. Один человек ранен, заявили в МВД.