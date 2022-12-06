Врачи общей практики обучаются по новым направлениям в кадровом центре Депздрава – Ракова

Специалистов-медиков в Москве станет больше. Врачи общей практики начали повышать квалификацию по трем новым направлениям в кадровом центре столичного Депздрава. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Там недавно открылись курсы по гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии. Именно врачи общей практики проводят большинство первичных приемов в поликлиниках. Как сообщила Ракова, им важно иметь максимально большой набор профессиональных знаний, чтобы вовремя диагностировать болезнь и назначить лечение.

Обучение включает в себя не только теорию, но и практику. Технические возможности Кадрового центра позволяют медикам осваивать самое современное оборудование. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.