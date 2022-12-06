Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:45

Город

Врачи общей практики обучаются по новым направлениям в кадровом центре Депздрава – Ракова

Врачи общей практики обучаются по новым направлениям в кадровом центре Депздрава – Ракова

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

"Утро": затор образовался на шоссе Энтузиастов

Власти Москвы продлили ограничение на ночное движение грузовиков тяжелее 3,5 тонны

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Карту москвича теперь можно оформить только онлайн на портале mos.ru

Московский зоопарк показал кадры с манулом Тимофеем

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

На mos.ru появилась карта пунктов по сбору подарков военным и детям в зоне СВО

Специалистов-медиков в Москве станет больше. Врачи общей практики начали повышать квалификацию по трем новым направлениям в кадровом центре столичного Депздрава. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Там недавно открылись курсы по гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии. Именно врачи общей практики проводят большинство первичных приемов в поликлиниках. Как сообщила Ракова, им важно иметь максимально большой набор профессиональных знаний, чтобы вовремя диагностировать болезнь и назначить лечение.

Обучение включает в себя не только теорию, но и практику. Технические возможности Кадрового центра позволяют медикам осваивать самое современное оборудование. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городмедицинавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика