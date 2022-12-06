На mos.ru появилась карта пунктов по сбору подарков военным и детям в зоне СВО

В Москве открыли специальные пункты, где можно передать новогодние подарки и гуманитарную помощь для детей, которые живут на новых российских территориях. Там же есть возможность написать и отправить открытки с поздравлениями, а также передать посылки участникам СВО. Например, им можно отправить термобелье, варежки, перчатки и шапки.

Пункты сбора открыты в каждом административном округе, всего есть более 70 адресов. Карту, где они отображены, можно найти на сайте mos.ru. Работать пункты сбора будут до конца новогодних праздников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.