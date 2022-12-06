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На Поклонной горе завершают установку новогоднего шара – горхозяйство Москвы

На Поклонной горе завершают установку новогоднего шара – горхозяйство Москвы

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На Поклонной горе заканчивают монтаж 20-метрового новогоднего шара. В 2021 году его устанавливали на Кутузовском проспекте.

Конструкцию весом в 35 тонн собирают в несколько этапов. Внутри шара можно будет наблюдать светомузыкальное шоу, уточнили в городском хозяйстве Москвы.

В этот раз столицу украсят более четырех тысяч световых декораций. Все они используются повторно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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