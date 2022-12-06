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В столице открыли регистрацию на катки фестивальных площадок

В столице открыли регистрацию на катки фестивальных площадок

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В Москве открыта регистрация на посещение бесплатных катков проекта "Московские сезоны". Сезон стартует 9 декабря. Записаться можно в приложении и на сайте.

Гостям напомнили, что приходить лучше заранее, так как система аннулирует запись при опоздании на 30 минут. Площадки открыты с 11:00 до 22:00 по будням, с 10:00 до 22:00 – по выходным.

Прийти можно со своими коньками или взять их напрокат. Также арендовать можно и всю защитную экипировку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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