В столице открыли регистрацию на катки фестивальных площадок

В Москве открыта регистрация на посещение бесплатных катков проекта "Московские сезоны". Сезон стартует 9 декабря. Записаться можно в приложении и на сайте.

Гостям напомнили, что приходить лучше заранее, так как система аннулирует запись при опоздании на 30 минут. Площадки открыты с 11:00 до 22:00 по будням, с 10:00 до 22:00 – по выходным.

Прийти можно со своими коньками или взять их напрокат. Также арендовать можно и всю защитную экипировку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.