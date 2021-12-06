Коллективный иммунитет в столице превысил 72%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в столице превысил 72%. С начала вакцинации от COVID-19, которая стартовала в Москве 5 декабря 2020 года, прививку сделали около 6,5 миллиона человек.

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