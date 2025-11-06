Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 10:30

Город

Московский зоопарк запустил семейный фэнтези-квест "Вернуть Зорц – 2"

Московский зоопарк запустил семейный фэнтези-квест "Вернуть Зорц – 2"

Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в Москве перед зимой

"Утро": москвичам рассказали о погоде 6 ноября

Автобус и маршрутка столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Собянин: дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 ноября

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 6 ноября

Система маршрутизации сократила рассмотрение заявки на госпитализацию в Москве до 72 часов

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 71% 6 ноября

"Новости дня": почти 500 москвичей переедут в новый дом на Варшавском шоссе

Московский зоопарк представил новый семейный маршрут "Вернуть Зорц – 2" в рамках программы "Играй в Москву!". Участникам в интерактивном формате предстоит найти пять частей магического камня, выполнив 17 заданий на старой и новой территориях зоосада.

Маршрут проходит мимо павильонов с животными, включая вольер манула Тимофея. Пока квест доступен только онлайн, но в ближайшее время гости смогут получить бумажные карты в зоопарке или туристических центрах Москвы для отметки пройденных точек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтехнологиивидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика