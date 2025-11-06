Московский зоопарк запустил семейный фэнтези-квест "Вернуть Зорц – 2"

Московский зоопарк представил новый семейный маршрут "Вернуть Зорц – 2" в рамках программы "Играй в Москву!". Участникам в интерактивном формате предстоит найти пять частей магического камня, выполнив 17 заданий на старой и новой территориях зоосада.

Маршрут проходит мимо павильонов с животными, включая вольер манула Тимофея. Пока квест доступен только онлайн, но в ближайшее время гости смогут получить бумажные карты в зоопарке или туристических центрах Москвы для отметки пройденных точек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.