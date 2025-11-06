Около 2 тыс инженерных сооружений промыли в Москве перед зимой

Около 2 тысяч инженерных сооружений промыли в Москве перед зимой. Специалисты подготовили мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, фонтаны, причалы и памятники.

Каждое сооружение промыли нейтральными растворами, которые не смогут навредить поверхностям. Мелкие детали памятников и фонтанов очистили вручную. Тоннели и мосты отмыли щелочными растворами по специальным технологиям.

