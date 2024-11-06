Завод по выпуску теплоизоляционных материалов построят в районе Внуково. Компания производит материалы для строительства, систем отопления, водоснабжения, медицины, топливной, нефтегазовой и других отраслей.

Для реализации масштабного инвестпроекта город предоставил в аренду земельный участок площадью более гектара по льготной ставке. Он расположен на Интернациональной улице. Договор аренды с компанией заключили на пять лет. В течение этого времени необходимо завершить строительство и наладить выпуск продукции.

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