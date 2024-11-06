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06 ноября, 12:30

Город

Завод по выпуску теплоизоляционных материалов построят в районе Внуково

Завод по выпуску теплоизоляционных материалов построят в районе Внуково

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Завод по выпуску теплоизоляционных материалов построят в районе Внуково. Компания производит материалы для строительства, систем отопления, водоснабжения, медицины, топливной, нефтегазовой и других отраслей.

Для реализации масштабного инвестпроекта город предоставил в аренду земельный участок площадью более гектара по льготной ставке. Он расположен на Интернациональной улице. Договор аренды с компанией заключили на пять лет. В течение этого времени необходимо завершить строительство и наладить выпуск продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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