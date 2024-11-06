"Приключение улиц": Беговая

Музыкант, композитор, художник, театральный продюсер Стас Намин поделится в своем авторском проекте "Приключения улиц" удивительными историями о древней и недавней истории улиц Москвы. В этом выпуске пойдет речь о Беговой улице.

В нем Намин расскажет необычные факты, а также познакомит зрителей с архитектурными памятниками и фантастическими планами новаций, которые будут воплощены в столице в ближайшем будущем. Подробнее – в программе "Приключение улиц".