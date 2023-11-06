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06 ноября, 09:30

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Сразу три участка в Восточном Дегунине реорганизуют по программе комплексного развития

Сразу три участка в Восточном Дегунине реорганизуют по программе комплексного развития

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Сразу три участка в Восточном Дегунине реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Это огромная площадь – свыше 4 гектаров земли. На месте заброшенных складов там возведут новые объекты недвижимости. Это и жилые многоэтажки, и офисы и, например, современная коммунальная база. В результате в районе удастся создать сотни новых рабочих мест, а также новые места для прогулок и отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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