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06 ноября, 09:15

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На ВДНХ продолжается выставка-форум "Россия"

На ВДНХ продолжается выставка-форум "Россия"

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На ВДНХ продолжается грандиозная выставка-форум "Россия". Она уже бьет рекорды по посещаемости. Только за первый день там побывали почти 200 тысяч человек. В павильонах представлено все, чем гордятся регионы России. От вековых традиций до передовых технологий. Гостям доступны почти 70 интерактивных зон. Чтобы обойти все, придется провести там не один час и даже не один день. Но посетители, похоже, только "за".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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