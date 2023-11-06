На ВДНХ продолжается выставка-форум "Россия"

На ВДНХ продолжается грандиозная выставка-форум "Россия". Она уже бьет рекорды по посещаемости. Только за первый день там побывали почти 200 тысяч человек. В павильонах представлено все, чем гордятся регионы России. От вековых традиций до передовых технологий. Гостям доступны почти 70 интерактивных зон. Чтобы обойти все, придется провести там не один час и даже не один день. Но посетители, похоже, только "за".



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.