Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:30

Город

Московскую неделю интерьера и дизайна посетили уже более 170 тысяч человек

Московскую неделю интерьера и дизайна посетили уже более 170 тысяч человек

Москвичам предложили попробовать блюда отечественных рестораторов на ВДНХ

Новости часа: в Москве отреставрируют памятник Чайковскому на Большой Никитской

Москвичам рассказали о знаменитом долгострое "Синий Зуб"

На ВДНХ показали кулинарные хиты со всей страны

На Красной площади открыли музей, посвященный параду 1941 года

В Москве около 40 объектов исключили из перечня долгостроев с начала года

Новости часа: в Москве появятся новые выделенные полосы еще на девяти участках улиц

Москвичам рассказали про гастрономический фестиваль на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": 40 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в 2022 году

Московскую неделю интерьера и дизайна посетили уже более 170 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Ключевыми площадками стали два павильона ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке. Это событие объединило сотни производителей мебели, отделочных материалов, дизайнеров и архитекторов из России и дружественных стран.

В деловую программу вошли более сотни событий в разных форматах. 6 ноября – заключительный день. Для гостей проведут мастер-классы, лекции и дискуссии. На одной из встреч желающие смогут обсудить с экспертами оформление коммерческих помещений на примерах лучших кейсов столичных компаний.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика