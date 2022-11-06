Московскую неделю интерьера и дизайна посетили уже более 170 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Ключевыми площадками стали два павильона ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке. Это событие объединило сотни производителей мебели, отделочных материалов, дизайнеров и архитекторов из России и дружественных стран.

В деловую программу вошли более сотни событий в разных форматах. 6 ноября – заключительный день. Для гостей проведут мастер-классы, лекции и дискуссии. На одной из встреч желающие смогут обсудить с экспертами оформление коммерческих помещений на примерах лучших кейсов столичных компаний.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.