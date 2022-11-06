Москвичам предложили попробовать блюда отечественных рестораторов на ВДНХ

Деликатесы со всей России предлагают попробовать на ВДНХ – сейчас там проходит гастрономический фестиваль. В меню представлены разные блюда, например, дагестанская баранина, дальневосточный чай, донецкий борщ, московские кулебяки, а также блюда от российских рестораторов.

Также можно попробовать сыр, производитель которого завоевал серебряную медаль в конкурсе "Лучшие сыры России".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.