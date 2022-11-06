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Москвичам предложили попробовать блюда отечественных рестораторов на ВДНХ

Москвичам предложили попробовать блюда отечественных рестораторов на ВДНХ

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Москвичам рассказали про гастрономический фестиваль на ВДНХ

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Деликатесы со всей России предлагают попробовать на ВДНХ – сейчас там проходит гастрономический фестиваль. В меню представлены разные блюда, например, дагестанская баранина, дальневосточный чай, донецкий борщ, московские кулебяки, а также блюда от российских рестораторов.

Также можно попробовать сыр, производитель которого завоевал серебряную медаль в конкурсе "Лучшие сыры России".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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