Москвичам рассказали, когда откроют новые съезды на МКАД

Почти все развязки перестроили на МКАД. Столицу избавляют от "клевера". В работе осталось четыре развязки, одна из них расположена на Осташковском шоссе. Ее открытие позволит разгрузить трафик примерно на треть.

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